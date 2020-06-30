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全球匯市：美元漲 投資人關注周四將發布的就業報告

經濟日報 / 編譯季晶晶／路透即時報導
圖／路透
圖／路透

美元周一（29日）小幅走高，因投資人於季末之前調整倉位，並就美國多州新增病例數增加與經濟數據好轉的兩個多空因素進行權衡。

即將於周四公布的6月非農就業報告也是進行投資組合調整的原因。

Western Union Business Solutions資深市場分析師Joe Manimbo說：「基本上受倉位調整影響。這個月只剩下一天左右的時間，市場正在為周四出爐的就業數據做準備。」

根據路透訪調經濟學家的預估中值，美國6月非農就業職位將增加300萬個。但經濟學家的預測差異很大，從增加40.5萬到增加900萬不等。

美國5月成屋待完成銷售反彈幅度創歷史最高紀錄，暗示房市在受疫情和其他經濟因素衝擊後開始好轉。

不過，各界加劇對經濟將再度疲軟的擔心。先前，美國德州、佛羅里達州和加州等重新實施封鎖措施，並重新關閉酒吧等場所，以減緩病毒傳播。

美元指數升0.11%，報97.536。

歐元兌美元升0.21%，報1.1242美元。歐元50日移動均線上周五向上穿過200日移動均線，形成所謂的「黃金十字交叉」，這可能預示未來一兩個月歐元將上漲。

美國銀行技術分析師Paul Ciana周一在報告中表示，歐元自1999年開始交易以來，200日移動均線也在不斷上移，只出現過六次黃金十字交叉，其中有五次歐元在45-50天後走高。

英鎊兌美元跌至一個月低點，因為英國政府要如何為擬議中的基礎設施計畫籌集資金引發疑慮。還有人懷疑英國能否與歐盟簽成貿易協議，雙方在就未來關係達成一致方面進展甚微。英國於1月31日脫歐。

英鎊兌美元下跌0.31%，報1.2298美元。

美元兌日圓升0.34%，報107.58日圓。

英國 疫情 美元

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