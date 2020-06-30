台積電ADR周一微漲0.11% 溢價6.61%
台股ADR周一（29日）隨美股大盤收漲，台積電微漲0.11%，較台北交易股價溢價6.61%。
道瓊工業指數29日收盤上漲580.25點，或2.32%，報25,595.8點；標普500指數收高44.19點，或1.47%，報3,053.24點；納斯達克指數勁揚116.93點，或1.2%，報9,874.15點。
費半指數收盤上漲1.14%。
以下是台股ADR各股周一收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.52 +2.26
中華電 CHT 38.67 +1.10
台積電 TSM 56.39 +0.11
聯電 UMC 2.58 +1.18
資料來源：彭博資訊
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