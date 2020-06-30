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台積電ADR周一微漲0.11% 溢價6.61%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

台股ADR周一（29日）隨美股大盤收漲，台積電微漲0.11%，較台北交易股價溢價6.61%。

道瓊工業指數29日收盤上漲580.25點，或2.32%，報25,595.8點；標普500指數收高44.19點，或1.47%，報3,053.24點；納斯達克指數勁揚116.93點，或1.2%，報9,874.15點。

費半指數收盤上漲1.14%。

以下是台股ADR各股周一收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.52 +2.26

中華電 CHT 38.67 +1.10

台積電 TSM 56.39 +0.11

聯電 UMC 2.58 +1.18

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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