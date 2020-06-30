波音蘋果領漲 美股道瓊指數急升580點

華爾街對波音的利多歡呼，交易員們擺脫最新的新冠病例激增困擾，在一周之始股指大漲。

道瓊工業平均指數上漲580.25點或2.32%收2萬5595.8點。史坦普500指數上漲44.19點或1.47%收3053.24點。那納斯達克綜合指數上漲116.93點或1.2%收9874.15點。

尾盤的急升讓史指本月在最後一個交易日之前，本月走勢已轉至正值。

道指成份股波音大漲14.4%，因其737 Max客機的認證飛行自29日正式展開。投資人認為這是波音脫離史上最嚴重企業危機的關鍵一步；該危機始於2019年3月，在5個月內墜機兩次導致346人喪生。

蘋果也是推動道指大漲的成分股之一，上漲2.3%。與此同時，臉書由早盤下跌轉而收漲2.11%。在更多公司表示將暫停在臉書平台上登廣告後，這家社交媒體巨頭面臨壓力。自26日以來，星巴克、可口可樂和健力士母公司帝亞吉歐都宣布將停止在社交媒體上投放廣告。

投資人也押注特定股票，希望大多數州經濟即使出現一些疫情熱點也能繼續重新開放。在高盛將股票評級從「賣出」調升至「買進」後，西南航空上漲9.64%。零售商Gap和Kohl's的股票分別上漲3.65%和10.19%。

全美房地產經紀人協會(NAR)表示，5月待售屋銷售猛增創紀錄的44.3%，主要股指也因而上漲。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據顯示，美國已確認超過250萬例新冠病毒(Covid-19)病例以及12.5萬多例死亡。就全球而言，病例數已超過1000萬例。

加拿大外匯銀行外匯策略主管布雷加爾(Erik Bregar)在報告中表示：「美國新冠病毒的統計數據在周末更形惡化，但是交易員最終再次消除了這種消極情緒。」

光是佛州28日就確認5409例病例。但是，已低於27日的8424例。可以肯定的是，陽性反應的百分比已從12.21%上升到13.67%。

Fundstrat Global Advisors分析師李湯姆(Tom Lee)表示，讓人感到安慰的是，感染人數的增加尚未導致死亡人數明顯增加。

他在給客戶的報告說：「即使周末有許多令人震驚的新冠病毒頭條新聞'，尤其是『病例數創新高』，但每日死亡人數卻降至253人新低。」

他說，「儘管許多人傾向於認為疫情再次『全面爆發』，但我們認為病例數與死亡數的差異以及反映紐約市峰值的趨勢告訴我們，」可能已接近病例數趨慢。