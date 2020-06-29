美股早盤漲跌互見 波音利多激勵道瓊漲指數上漲122點

美國新冠肺炎病例持續激增，美股29日早盤漲跌互見。道瓊工業指數開盤一度上漲206.26點或0.82%，之後漲幅收斂至0.48%。

標普500指數由紅翻黑，開盤上漲0.3%，隨即轉為下跌0.19%；那斯達克指數跌0.73%，費城半導體指數跌0.38%。台積電ADR則下跌0.55%

儘管某些疫情熱點確診人數上升，但投資人仍押注特定個股，預期美國多數州將持續重啟。美國聯邦航空總署（FAA）已核准波音公司737 Max型飛機29日進行認證試飛，激勵波音股價大漲5.6%，也推升道瓊工業指數走高。

西南航空股價上升3.4%，因高盛將其評級由「賣出」上調至「買進」。零售商Gap股價上漲1.9%。