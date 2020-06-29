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華為5G技術領先 日砸700億抗衡

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

不讓中國華為專美於前，日本投入700億日圓發展5G技術！日本政府近日表示，為了支持5G技術發展，已決定提供日本電信（NEC）、日本富通、樂天 Mobile等企業700億日圓的資助，目標則是搶佔5G市場。但截至2020年元旦，全球21500多個5G標準專利中，華為註冊3400多個，位居世界第一。

根據《NHK》報導，日本政府為了支援5G技術發展，已決定提供國內電氣設備製造商和通訊公司700億日元的資助。下一代通訊標準（稱為5G和5G後）不僅有望用於智慧手機等行動裝置進行通訊，還將用於自動駕駛和工廠自動化等多個領域。

據相關人士透露，日本政府從去年開始修正預算，為新能源產業技術綜合開發機構（NEDO）設立的1100億日元的基金中，確定將其中700億投入開發5G技術，並選定日本電信（NEC）、日本富通、樂天 Mobile等廠商受投資者，同時將致力於基礎網路開發和基地台的維修技術。

目前5G技術的領域中，中國的華為和其他公司在基地台和專利方面處於領先地位，日本政府也正在對訊息洩露等安全風險採取應對措施。除了政府的資助，日本企業也力求積極發展5G技術，《東京新聞》提到，日本電信電話（NTT）和日本電氣（NEC）25日宣布，將為5G的技術開發建立資金和業務夥伴的關係。NTT甚至

將投資NEC 644億日元，致力發展5G技術及更先進的「6G」技術。

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日本 基地台 專利

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