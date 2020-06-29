快訊

錢櫃大火懲處出爐 北市消防局副局長、火預科長記過一支

端午連假澎湖玩三天燒1.5萬「比出國貴？」 網噓爆曝原因

摩根士丹利看多新加坡股市 預期投報率14%

經濟日報 / 編譯季晶晶／即時報導
摩根士丹利看多新加坡股市，預期MSCI新加坡指數未來12個月的投報率高達14%。歐新社
摩根士丹利看多新加坡股市，預期MSCI新加坡指數未來12個月的投報率高達14%。歐新社

財經網站CNBC報導，摩根士丹利看多新加坡股市，預期MSCI新加坡指數未來12個月的投報率高達14%。根據該投資銀行，投資人可將新加坡視為安全的投資地點。

分析師Wilson Ng和Derek Chang上周撰寫報告指出：「在該區地緣政治和經濟不確定情況下，我們可以看到，將新加坡視為避風港的看法所支持的資金湧入。」

新加坡是個富裕的城市國家，政府已宣布慷慨舉措---價值1000億星元或將近國內生產毛額（GDP）20%的四項刺激方案---來支持經濟。

在此同時，向來和新加坡競爭地區金融中心地位的香港，5月又因中國通過港版國安法而重燃抗議活動。

去年，愈來愈多的資金湧進新加坡。根據央行數據，4月流入星國銀行的金額創新高，來自非居民的存款較去年同期躍增44%，達創紀錄的621.4億星元（445.8億美元），是第四次出現月度成長，而且是2019年以來的趨勢。透過被動投資基金，也可見星國市場流入更多資金。

摩根士丹利認為，星國股票價位已經觸底，正進行可持久的反彈。該投資銀行指出，「高和穩健的派息」是新加坡股票和其他市場的不同之處。

以下是摩根士丹利預估會有穩健派息的五支個股：大華銀行、房產開發商City Developments、新加坡市值最大房地產投資信託基金Ascendas REIT、農業綜合企業豐益國際（Wilmar）以及Netlink Trust。

新加坡 摩根 港版國安法 投資銀行 房地產 金融中心 香港

延伸閱讀

反向ETF、生技 避險優選

八大外資 齊聲叫進鴻海

大摩看祥碩 目標價喊上2,020元

面板價格漲勢延續至Ｑ3 美系外資看好面板雙虎

相關新聞

摩根士丹利看多新加坡股市 預期投報率14%

財經網站CNBC報導，摩根士丹利看多新加坡股市，預期MSCI新加坡指數未來12個月的投報率高達14%。根據該投資銀行，投資人可將新加坡視為安全的投資地點。

Fed購買公司債的名單曝光！AT&T、沃爾瑪在列

最新文件顯示，美國聯準會（Fed）已購買電信業者AT&T、醫療保險業者聯合健康集團和零售商沃爾瑪發行的公司債，相關購債行動是因應新冠肺炎疫情而設立的緊急貸款計畫的一環。

頁岩油巨人倒下！美國開採前鋒「切薩皮克能源」正式破產

「頁岩油的產業不會死去...但『頁岩淘金熱』的熱潮已離去不復返。」引領美國啟動「頁岩氣／頁岩油」的開採前鋒——切薩皮克能源（Chesapeake Energy）——28日正式在德州申請破產。十多年前大膽採用水平鑽探與水力壓裂...等新興技術開採頁岩層裡的石油與天然氣的切薩皮克，不僅開啟了頁岩油的第一波黃金年代，更讓沉寂許久的美國石化業重新成為「全球第一大的石油／天然氣生產國」。然而近半年來遭遇的國際油價大戰、武漢肺炎與全球性的疫後經濟大蕭條，讓已低迷好一陣子的國際油價直線墜谷，造成的巨大虧損最終讓美國的眾多頁岩油商難以為繼，自此進入一連串的破產重整潮。

陸採購美國產品進度落後? 頭五個月僅達成19%全年目標

彭博資訊引述中國海關總署報導，美中簽署第一階段貿易協議迄今，中國大陸今年頭五個月採購美國產品的達成率，僅達全年預定目標的19%左右。

出口下滑 越南經濟卻意外成長

彭博資訊報導，越南第2季經濟意外成長，雖然對外貿易在疫情爆發期間受挫。

中印衝突恐升級成貿易摩擦 傳要求勿使用華為5G設備

中國大陸與印度之間的邊境問題已開始外溢至影響雙邊貿易關係，日經新聞報導，印度政府考慮對大陸企業與產品加諸限制並提高關稅，甚至要求不要使用華為與其他大陸供應商的5G電信設備。

日本5月零售銷售月比上揚逾2% 三個月來首見成長

日本5月零售銷售較前月成長2.1%，為三個月來首度出現成長，為日本已度過疫情最嚴重衝擊增添跡象。

臉書廣告客戶出走潮擴大 星巴克加入抵制行列

愈來愈多臉書的廣告客戶準備停止在社群媒體刊登廣告，意味臉書的廣告營收展望蒙上陰影，臉書股價將承受更重的賣壓。

金價快漲破1,800美元 全球病例破千萬引發焦慮

國際黃金期貨29日盤中逼近每英兩1,800美元，這是2011年底以來從未觸及的關卡，距離突破這一大關只差10美元，原因是全球新冠病毒感染數增加，引發市場不安情緒，帶動黃金這類避險資產需求升高。

今天開盤前 五件國際事不可不知

美股期貨29日開盤走低，因全球新冠肺炎死亡人數突破50萬人，且美國各州的感染數持續增加。國際原油期貨盤中下跌逾1%。

助美成天然氣出口大國的崔石比克能源 聲請破產保護

紐約時報報導，美國頁岩油業先行者崔石比克能源公司（Chesapeake Energy）周日（28日）聲請破產保護，十年來的低油價使其再也無法承擔堆積如山的債務。

防疫成效勝美國 歐旅遊業看好復甦

防疫成效美、歐兩樣情！外媒報導，英國對應疫情相當滿意，隨著英超開賽，政府決定在旅遊產業加強力道，官方部門表態，7月6日起，英國會放寬不必要的海外旅遊限制。但相對的是，美國因為疫情重新在旅遊勝地佛羅里達州爆發，決定加強旅遊限制，甚至副總統也得前往該州關切。

熱門新聞

罕見！川普自稱可能輸掉今年11月美國總統大選

Nike銷售額蒸發約233億 將分7月和秋季2波裁員

早預料梅根會出問題？查理王子疑認梅根強勢

中印衝突解放軍派武術教練 不排除部署雷射槍、閃光彈

前英相布萊爾：當首相後 23年沒過上正常生活

再轟川普不像男人！波洛西：全美口罩強制令早就該實施

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。