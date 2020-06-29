摩根士丹利看多新加坡股市 預期投報率14%

財經網站CNBC報導，摩根士丹利看多新加坡股市，預期MSCI新加坡指數未來12個月的投報率高達14%。根據該投資銀行，投資人可將新加坡視為安全的投資地點。

分析師Wilson Ng和Derek Chang上周撰寫報告指出：「在該區地緣政治和經濟不確定情況下，我們可以看到，將新加坡視為避風港的看法所支持的資金湧入。」

新加坡是個富裕的城市國家，政府已宣布慷慨舉措---價值1000億星元或將近國內生產毛額（GDP）20%的四項刺激方案---來支持經濟。

在此同時，向來和新加坡競爭地區金融中心地位的香港，5月又因中國通過港版國安法而重燃抗議活動。

去年，愈來愈多的資金湧進新加坡。根據央行數據，4月流入星國銀行的金額創新高，來自非居民的存款較去年同期躍增44%，達創紀錄的621.4億星元（445.8億美元），是第四次出現月度成長，而且是2019年以來的趨勢。透過被動投資基金，也可見星國市場流入更多資金。

摩根士丹利認為，星國股票價位已經觸底，正進行可持久的反彈。該投資銀行指出，「高和穩健的派息」是新加坡股票和其他市場的不同之處。

以下是摩根士丹利預估會有穩健派息的五支個股：大華銀行、房產開發商City Developments、新加坡市值最大房地產投資信託基金Ascendas REIT、農業綜合企業豐益國際（Wilmar）以及Netlink Trust。