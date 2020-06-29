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日本5月零售銷售月比上揚逾2% 三個月來首見成長

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
日本5月零售銷售較前月成長2.1%。路透
日本5月零售銷售較前月成長2.1%。路透

日本5月零售銷售較前月成長2.1%，為三個月來首度出現成長，為日本已度過疫情最嚴重衝擊增添跡象。

日本經產省29日公布，5月零售銷售較前月上揚2.1%，但增幅不如經濟學家預估的3%。

日本政府為每人發放10萬日圓（935美元）現金的措施可望在未來數月支撐消費者支出，但長期趨勢可能維持疲弱，反映新冠病毒疫情未能受全面抑制，企業獲利下滑衝擊勞工薪資與就業。

日銀總裁黑田東彥上周表示，在疫情後，家庭很可能對於支出維持審慎，這不利經濟成長，原因是消費者支出對日本經濟貢獻的占比超過一半。

經產省的數據顯示，若與去年同期相比，5月零售銷售下滑12.3%，主要是消費者對汽車等大型商品、服飾與一般雜貨支出減少所致。不過銷售年比衰減幅度已較4月的13.9%減幅收斂。

日本經濟 疫情 薪資 新冠肺炎 黑田東彥

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