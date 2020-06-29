今天開盤前 五件國際事不可不知

●美股指數期貨開盤走低

美股期貨29日開盤走低，因全球新冠肺炎死亡人數突破50萬人，且美國各州的感染數持續增加。國際原油期貨盤中下跌逾1%。

台北時間29日6時30分左右，道瓊指數期貨下跌128點，跌幅0.5%，已較稍早的0.8%跌幅收斂；標普500指數期貨開盤下跌約0.6%，稍後跌幅收斂至0.37%。

美股上周五（26日）一路開低走低，道瓊收盤重挫730點，其他三大指數跌幅至少2%，主要是因為美國南部與西部多州的新冠肺炎疫情持續惡化，經濟重啟急轉彎，復甦之路再添波折。

台積電ADR上周五收低1.2%，周線則漲1.8%。

●全球染疫人數突破1,000萬 美國12州暫緩重啟經濟

全球新冠肺炎染疫人數突破1,000萬人，美國在華盛頓州宣布暫停解封後，全美至少已有12州暫緩經濟重啟計畫，美國副總統潘斯也因此延後下周造勢活動，經濟學家認為，美國經濟可能要等到2022年才能全面恢復正常水準。

根據美國約翰霍普金斯大學數據，全球感染病例在28日突破1,000萬人，為疫情重大里程碑，總死亡數逼近50萬人。路透則報導，總死亡數已突破50萬人。

●美頁岩油先驅不支倒地 崔石比克聲請破產保護

美國頁岩油業先行者崔石比克能源公司（Chesapeake Energy）周日（28日）聲請破產保護，十年來的低油價使其再也無法承擔堆積如山的債務，也成為疫情重挫能源需求以來，最近一家尋求破產保護的油氣公司。

崔石比克在共同創辦人和前任執行長麥克蘭登（Aubrey McClendon）的領導下，讓美國由天然氣進口國轉變為出口大國，但他在2013年被迫離職之前過度擴張公司，累積下超過2,000萬美元的債務，崔石比克的財務體質迄今從未完全康復。

崔石比克已發表聲明說，正聲請第11章的保護以進行全面整頓。

●波音737 Max預料本周將展開認證飛行測試

路透社援引知情人士的說法報導，美國聯邦航空管理局（FAA）和波音公司的飛行員及測試機組人員預定本周一（6月29日）開始對波音737 Ｍax進行為期三天的認證測試活動。該機型先前在五個內發生兩起失事事故，並於2019年3月起大規模停飛，最新的認證測試活動將為波音737 Max邁向復飛的一系列檢驗打基礎。

●美疫情惡化 蘋果再關14門市

由於佛羅里達州的新冠肺炎疫情升溫，蘋果25日宣布，26日起再度關閉佛州另外14家零售門市。蘋果在佛州設立18家門市，有16家再度關閉，僅剩兩家維持營業。

蘋果已於23日再度關閉德州七家門市，加上上周關閉位於佛州、南卡、北卡及亞利桑那州的11家門市，全美再度關閉門市合計達32家。