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防疫成效勝美國 歐旅遊業看好復甦

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
歐洲部分國家防疫工作做得不錯，相互開旅遊綠燈。(photo from Wikimedia)
歐洲部分國家防疫工作做得不錯，相互開旅遊綠燈。(photo from Wikimedia)

防疫成效美、歐兩樣情！外媒報導，英國對應疫情相當滿意，隨著英超開賽，政府決定在旅遊產業加強力道，官方部門表態，7月6日起，英國會放寬不必要的海外旅遊限制。但相對的是，美國因為疫情重新在旅遊勝地佛羅里達州爆發，決定加強旅遊限制，甚至副總統也得前往該州關切。

歐部分國家開綠燈

根據《BBC》報導，英國官方表示，因應防疫工作持續有成，7月6日起，海外旅行的限制會寬鬆化，等同於上次會議提到的幾個旅遊國家清單，如：西班牙、德國、挪威、希臘、義大利等，遊客都能前往，且回國不需經過2週的隔離，在這波清單中，只有狀態不佳的葡萄牙與瑞典被排除在外。

旅遊公司也表示，隨著限制政策寬鬆，假日旅遊飯店訂房率不斷攀升，與上週相比，大約上升80%，主要是因為西班牙宣布取消對英國人的限制，相對的，英國也對西班牙開綠燈，旅遊業業績被看好能回歸。

不過，英國政府也強調，一旦疫情情況惡化，政策也會馬上踩煞車，他們會盡力嚴防第二波疫情再起。

美旅遊大州亮紅燈

不同於歐洲國家相互開綠燈，歐洲國家對美國亮紅燈，據《半島電視台》報導，美國的防疫狀態相當不樂觀，尤其是旅遊最興盛的佛羅里達州，最新數據指出，27日佛州確診新例又比前一天多600例（達到近萬例），這讓佛州不得不重新關閉海灘，禁止人民前往酒吧、聚會。

白宮也證實，副總統彭斯近期將前往佛州，與該州州長、力挺川普的德桑帝斯，還有防疫團隊會面，巡查疫情的報導，除了佛州之外，彭斯此行也會訪問幾個防疫問題較大的地區，包含德州和亞利桑那州；因此，川普要宣傳競選造勢的佛州之行，還得再延期。

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英國 疫情 西班牙

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