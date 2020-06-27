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微軟將永久關閉實體直營店 僅存4間體驗中心

中央社 / 舊金山27日綜合外電報導
微軟宣布將關閉所有實體直營商店，轉為以線上商店為主，4間直營店將被重新定位為「微軟體驗中心」。 法新社
微軟宣布將關閉所有實體直營商店，轉為以線上商店為主，4間直營店將被重新定位為「微軟體驗中心」。 法新社

微軟宣布將關閉所有實體直營商店，轉為以線上商店為主，4間直營店將被重新定位為「微軟體驗中心」。

法新社報導，根據微軟公司所發聲明，這項宣布意味當微軟進入「零售新通路」的同時，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而關閉的80多家實體店面不會重新營業。

微軟聲明說：「微軟也將持續投資Microsoft.com、Windows及Xbox等網路商城。」

位於倫敦、紐約、雪梨與美國華盛頓州雷孟（Redmond）總部的4間直營店，將被重新定位為「微軟體驗中心」。

微軟表示，零售團隊成員將「在網站上繼續服務用戶，並繼續提供遠距銷售、訓練和支援」。

微軟表示關閉店面預計將認列4.5億美元支出。受影響的員工人數目前還無法立即公布。

微軟副總裁波特（David Porter）表示：「線上銷售業績有所成長，要歸功於多數產品組合轉線上銷售，公司有才華的團隊已在服務顧客方面取得成就，不受限於實體店面。」

微軟

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