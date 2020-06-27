聽新聞
test
0:00 / 0:00
微軟將永久關閉實體直營店 僅存4間體驗中心
微軟宣布將關閉所有實體直營商店，轉為以線上商店為主，4間直營店將被重新定位為「微軟體驗中心」。
法新社報導，根據微軟公司所發聲明，這項宣布意味當微軟進入「零售新通路」的同時，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而關閉的80多家實體店面不會重新營業。
微軟聲明說：「微軟也將持續投資Microsoft.com、Windows及Xbox等網路商城。」
位於倫敦、紐約、雪梨與美國華盛頓州雷孟（Redmond）總部的4間直營店，將被重新定位為「微軟體驗中心」。
微軟表示，零售團隊成員將「在網站上繼續服務用戶，並繼續提供遠距銷售、訓練和支援」。
微軟表示關閉店面預計將認列4.5億美元支出。受影響的員工人數目前還無法立即公布。
微軟副總裁波特（David Porter）表示：「線上銷售業績有所成長，要歸功於多數產品組合轉線上銷售，公司有才華的團隊已在服務顧客方面取得成就，不受限於實體店面。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言