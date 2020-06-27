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不是做夢！美國男買刮刮樂中1.2億頭獎 三年前才剛中過
美國密西根州南羅克伍德（South Rockwood）50歲男子克拉克（Mark Clark），於三年前買刮刮樂時刮中了頭獎400萬美元（約新台幣1.2億元），結果本月又刮出頭彩，再度爽拿400萬美元。
CNN報導，克拉克表示，「沒想過會刮中一次好幾百萬元，更遑論是第二次。很難準確地說出我的感受」。
克拉克的好運始於三年前，當時他開車載送燃料到密西根州哈德森的加油站，順便買了一張刮刮樂，結果刮開後上面文字寫道，把那張彩券給店員檢查，店員刮掉剩下的銀漆後，一臉震驚地看著他說，「馬克，你中了400萬美元！」。
克拉克把卡車開回去後，隨即跟父母分享好消息，不久後就退休享清福。
時間快轉到這個月，克拉克再次買了一張刮刮樂，用父親十年前留給他的一枚硬幣刮開，結果竟然又中了400萬美元。
克拉克說，他會繼續過著過往的安靜日常，也就是他的退休生活和釣魚的悠閒時光。
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