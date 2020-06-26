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美股早盤下跌250點 銀行股、Nike領跌

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

美國股市今（26）日早盤開低走低，道瓊指數下跌250點，投資人正消化Nike上季意外虧損的消息，且美國聯準會（Fed）限制銀行對股東發放股利。

道瓊工業指數早盤跌250點，或0.98%，標普500指數跌0.64%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數跌0.33%。

美國聯準會25日宣布，全球疫情的不確定性給銀行帶來壓力，美國最大的33家銀行，包括摩根大通、富國和美國銀行在內，第3季必須暫停買進庫藏股，而且配息要受限。

這項消息使得部分銀行股開低，美國銀行和摩根大通下跌逾1.5%，富國下跌2.7%，高盛跌3.1%，回吐前一日逾3%的漲幅。25日盤後公布財報的Nike跌逾3%。

美國5月消費者支出急彈，原因是民眾花費紓困金並前往重新開幕的店家和餐廳消費，但這股增勢恐怕是後繼無力，原因是個人所得下滑，加上數百萬人下個月將領不到額外的失業給付金。

聯準會 摩根 半導體

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