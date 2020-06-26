疫情癱瘓全球經濟恐要苦撐10年 美國最慘將衰退8%

新冠肺炎疫情癱瘓全球經濟，影響遠超過2008年金融海嘯。專家預測，今年除了中國，世界各國經濟都將衰退，極端貧窮人口恐增加逾6000萬人，經濟損害的餘波可能持續10年之久。

衰退嚴重 金融海嘯2倍

國際貨幣基金（IMF）24日下修2020全球經濟成長預測，預估將萎縮4.9%，全球疫情最嚴重的美國將衰退8%；中國是唯一正成長國家，但也僅百分之一。在疫情影響下，未來兩年全球經濟恐流失12兆美元，多數國家將是金融海嘯兩倍以上的衰退。

世界銀行總裁馬爾帕斯指出，新冠肺炎疫情造成的影響可能持續十年。他也警告，全球可能有6000萬人淪為極端貧窮人口，每人每日生活費不到1.9美元。

全球受疫情打擊最大的產業為石油、汽車、航空、觀光等。觀光業損失規模逾1兆美元，對以觀光為主要收入來源的國家而言，不但勞力密集的觀光產業受打擊，近1億人工作機會有風險，甚至動搖國家經濟。

捷星亞洲、澳航裁減人力

此外，疫情爆發後，各國首先採取的封鎖手段就是停止飛機航班起降。據統計，今年4月全球航空旅客人數大減94%。今年2月以來，至少有17家航空公司聲請破產或停業，其他則以裁員、減班等手段苦撐。

廉價航空捷星亞洲也宣布7月將裁員四分之一約180個職位，涉及各個部門，影響約26%的員工，留任者大多數也將繼續放無薪假直到年底；而捷星亞洲股東之一澳洲航空也擬裁減20%人力。

捷星亞洲執行長帕蘇派斯（Bara Pasupathi）表示，疫情大流行對航空業造成的衝擊，迫使公司做出困難決定，好讓公司能快速因應並「繼續維持低成本的本質」。捷星亞洲將汰除5架空中巴士A320飛機，旗下機隊數量將減至13架。

路透報導，澳洲航空集團也將裁減至少6000個職位。澳航表示，旗下100架飛機也將停飛一年，剩餘的波音747機隊也將立即除役，比原定計畫時間提早半年。