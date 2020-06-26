耐吉上季意外虧損：電子商務未彌補實體店損失 股價挫

彭博資訊報導，吹噓疫情應變能力的耐吉公司（Nike）發現事情沒那麼簡單。

這個全球最大的運動品牌25日發布第4季財報，意外交出虧損的成績單，而且銷售令人失望，顯示該公司在全美各地和世界多區關閉零售店面，造成比預期要大的損害。

第4季營收銳減38%至63.1億美元，是2013年以來最低，遠不如分析師預估的73.8億美元。耐吉每股虧損51美分，相較下，去年同期獲利62美分，而分析師原先預估每股可獲利10美分。

這個結果與今年稍早的情況截然不同，當時許多消費者品牌艱難掙扎，耐吉卻能打敗市場預期。耐吉向投資人表示，疫情爆發初期，該公司在中國市場的營運經驗，有助其做好應對準備。

耐吉與許多品牌和零售商一樣，投資線上平台以彌補關掉的門市。但是電子商務銷售欣欣向榮---上季數位營收飆升75%，如果匯價不變則將近80%---仍不足以彌補實體店面損失的業績。

該公司毛利率下滑8.2個百分點至37.3%，遜於去年同期的45.5%和分析師預估的43.5%。根據彭博資訊分析數據，是1998年以來最差表現。

耐吉股價在盤後重挫4.6%至96.77美元。今年來漲幅小於1%。其他的鞋類銷售商，包括Skechers USA、Under Armor、Foot Locker在內，股價受到拖累也走跌。

為緩解投資人擔心這是長期頹勢，耐吉說，全球門市目前有90%開著。

但上季給批發商的出貨大降將近50%，衝擊銷售，庫存並因此比一年前增加3%至73.7億美元，高於分析師預估的57.4億美元。

耐吉面臨不確定的未來，因為美國許多地方的疫情變得嚴重。全球各地也有不同程度的衰退，恐怕會減少如運動鞋之類非必需性消費的支出。