列出大陸軍方控制企業 美點名華為海康威視

美國國防部把華為和海康威視在內共20家公司，列為中國大陸軍方擁有或控制的企業，象徵意義居多，但美國總統仍能制裁名單上在美國營運的公司，將為美國實施新的金融制裁鋪路。

彭博資訊報導，美國國防部在日期標註為6月24日的信函中指出，提供一份「在美國運作的中共軍方企業」清單。

國防部發言人霍夫曼在聲明中表示，這份名單包含了「中國政府、軍方或國防產業持有、控制或有關係的實體」。

他還說，中國企圖模糊民間部門與軍方的界線，因此「知道你的供應商」相當重要，「我方將此名單視為一項有意義的工具，美國政府、企業、投資人、學術機構、以及看法接近的夥伴未來若要與這些實體合作，可依此進行實地查核的工作。」

華為的厄運似乎還沒結束，繼捷克、波蘭、丹麥、希臘等多國相繼拒用華為5G設備後，新加坡三大電信商25日也宣布，未來5G設備大致上不會採用華為的產品。新加坡電信公司將採用愛立信的設備，星和電信與M1合組的星和-M1聯盟則選擇諾基亞。

面對這種趨勢，美國國務卿龐培歐說，情勢發展開始對華為不利，因為各國企業政府意識到中共監視危險，因此改與可信賴的設備商合作，發展安全的5G網路建設。

美國國防部之所以提出這樣一份清單，源於美國1999年的一條法律，授權國防部編制一份由中國人民解放軍「擁有或控制」的公司名單，此舉象徵意義居多，但美國總統仍能懲罰名單上在美國營運的公司，包括封鎖清單上企業的所有資產。

這份清單上還包括中國移動、中國電信，以及飛機製造商中國航空工業集團。