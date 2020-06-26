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Olympus退出相機市場 股漲

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
Olympus將出售影像部門的消息，激勵25日股價大漲逾11%。(路透)
Olympus將出售影像部門的消息，激勵25日股價大漲逾11%。(路透)

數位相機先驅日本奧林巴斯公司（Olympus）25日股價大漲逾11%，攀抵至少46年空前新高，主要是該公司將脫售虧損的影像部門，撤出已經營84年的相機事業，轉而聚焦醫療裝置。

奧林巴斯24日宣布，準備把影像部門賣給私募基金日本產業夥伴公司（JIP），預計年底前完成交易，財務細節未公開。JIP六年前買下Sony的Vaio筆電部門，對重振科技事業有些經驗。

在持股5%的美國維權股東避險基金ValueAct Capital敦促下，決定退出相機市場是奧林巴斯社長竹內康雄任內最大策略調整。過去十年來，相機事業不斷萎縮，去年度（至3月止）只占公司營收5.5%，且連三年陷入營業虧損。對照下，醫療器材如今約貢獻80%的營收，奧林巴斯的消化道內視鏡市占率達70%。

奧林巴斯表示，智慧手機功能不斷進化，導致數位相機市況「極為嚴峻」，雖已努力削減成本，仍不足以讓影像部門轉虧為盈。

奧林巴斯25日在東京股市大漲11.15%，收在2,132.5日圓，改寫至少是彭博資訊從1974年開始記錄以來的空前新高。

自從1936年這家日本公司第一台相機問世以來，奧林巴斯已成相機同義詞。1970年代，在貝利（David Bailey）等知名攝影師的電視廣告代言加持下攀到高峰，以輕巧、優美的設計和高品質鏡頭吸引大批忠實用戶。1990年代迅速轉向數位相機，再創事業高峰，21世紀初市占仍高居第二，僅次於Sony。

後來，智慧手機時代來臨， 2007年奧林巴斯數位相機年營收仍有30億美元；但數年後，手機拍照盛行，獨立式數位相機銷售大舉蒸發，奧林巴斯相機營收在去年度萎縮到4億美元出頭。

新冠肺炎疫情來襲，少人出遊拍照，加上東京奧運延至明年，在在打擊需求。4月最低迷時，奧林巴斯相機部門營收較一年前腰斬。

「業餘攝影師」雜誌主編亞瑟頓指出，奧林巴斯後來瞄準中階無反光鏡數位相機市場，鎖定想要比傻瓜相機好但用不到數位單眼（DSLR）的客層，但那塊市場很快就被智慧手機吞噬。

東京奧運 日本 攝影

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