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澳洲航空大裁員 要砍6,000人

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
澳洲航空大裁員，6,000人受影響。(美聯社)
澳洲航空大裁員，6,000人受影響。(美聯社)

新冠肺炎疫情重擊全球航空業，澳洲最大航空公司澳洲航空（Qantas）25日祭出創立百年來最大裁員規模，6,000名員工恐飯碗不保，上百架飛機至少停飛一年，新加坡廉航捷星亞洲航空（Jetstar）也將裁減26%的人力。

澳航25日宣布三年期撙節計畫，包括將裁掉逾五分之一員工，另1.5萬名員工仍維持放無薪假，並透過股票集資19億澳幣（13億美元）。

百年老店澳航祭出歷來最大規模裁員行動，顯示國際旅遊市場正面臨漫長且艱難的復甦之路。

澳航執行長喬伊斯25日說：「我們須重新定位以因應未來數年營收銳減，這意味在短期內成為規模較小的航空公司。」他補充，澳航不會在2021年7月前大幅重啟國際航班。

喬伊斯宣布十年來首次股票購買計畫，及專注於樽節成本的三年期項目，目標是未來三年節省150億澳幣，方式包括減少航班數、燃料消耗及員工數，並自2023年透過汰除飛機等方式，每年省下10億澳幣；澳航的集資內容則包括13.6億澳幣的機構配股，及5億澳幣的股票購買計畫。

總部設於新加坡的捷星亞洲表示，各部門將在7月總計縮減180個職位，影響約26%員工、多數留任者的無薪假將延長至12月，五架空中巴士A320飛機將從機隊中汰除。

捷星執行長帕蘇派斯指出，上述均是「極為困難的決定」，不過一旦國際旅遊需求升溫，這些措施將有助於捷星復甦，「新加坡與樟宜機場依舊是捷星和澳航戰略布局的一環，我們未來將透過創新及提升顧客體驗，進一步增加乘客數。」

各國航空業者在本月復飛之際，國際航空運輸協會（IATA）預測，全球長途航線恐難以在2023年前恢復疫情前的水準；IATA預估，全球航空業今、明兩年的總營收將分別減少840億、160億美元。

捷星 新加坡 疫情

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