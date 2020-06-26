美航機師盼政府買機位

美國航空（American Airlines）機師工會呼籲美國政府購買機位，以在新冠肺炎疫情期間確保乘客保持社交距離，讓航空業度過有史以來最冷冽的寒冬。

彭博資訊報導，代表美航機師的聯合飛行員協會（APA）24日提案，美國政府應於各航班購買足夠的機位，以避免乘客相鄰而坐。

APA認為，此舉可望帶動航空產業回溫，並保障相關就業。APA理事長佛格森表示：「在航班量僅有去年的逾兩成之際，我們仍舊岌岌可危。現在情況相當慘澹。」

APA指出，若航班量為常態的40%，政府每月購買前美國十大航空公司機位的成本，約為19億美元。該工會說，若航班數量恢復八成，購買機位的成本將增至38億美元，但會隨著民眾提高新冠病毒免疫力而降低，且實際運作成本可能更低。APA推動的計畫同時呼籲美國政府擴大聯邦支出，以救濟美國各大航空公司。

美國大型航空公司為遏止新冠肺炎疫情擴散，已限制每個航班售出的機位，以確保中間機位能空出，儘管有些業者在旅客需求許可時才這麼做。然而航空業表示，放棄銷售多達四成的機位難以為繼。