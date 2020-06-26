德Wirecard聲請破產

德國金融科技公司Wirecard在爆發21億美元現金不翼而飛的醜聞後，在25日聲請啟動破產程序，這可能讓Wirecard的主要債權銀行，面臨約16億歐元（18億美元）的貸款損失。

Wirecard表示，新經營團隊已決定向慕尼黑法院聲請破產啟動破產程序，理由是「即將破產、債台高築」。該公司也正在評估是否要為子公司聲請破產。

彭博資訊報導，知情人士本周稍早透露，荷蘭銀行（ABN Amro）、德國商業銀行（Commerzbank）、荷蘭國際集團（ING）等約15家銀行，此前正與Wirecard討論17.5億歐元貸款下一步該怎麼走；這筆貸款大約已發放90%。

消息人士表示，Wirecard聲請破產的消息，令一些銀行感到意外，對下一步行動的討論也戛然而止。知情人說，Wirecard約有三分之二的營收假造，因而難以償還總額達到35億歐元的債務。

在Wirecard聲請破產前，法蘭克福證交所先暫停交易該股票60分鐘。Wirecard公布破產消息後，股價25日盤中驟跌80%至2.5歐元，為2006年1月來最低水準。

自從Wirecard上周表示，負責審計的會計師事務所拒絕為其2019年財報簽核後，該公司股價已跌98%，這也讓長年擔任執行長的布勞恩（Markus Braun）因此下台。