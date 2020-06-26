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德法挺WHO 增加金援

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

新冠肺炎疫情期間飽受抨擊的世界衛生組織（WHO），似乎終於感受到一絲暖意：德國法國25日表態支持世衛，同時將增加資金援助。

世衛祕書長譚德賽25日表示，與德法的會談「富有成果」，且獲得所需的援助。譚德賽說，「無論是政治上或財務上，我們今日正獲得所需的援助。德國與法國都是世衛和全球公衛的多年好友。」

德國衛生部長史巴恩表示，將對世衛額外提供醫療器材與資金，使今年總援助金額攀抵5億歐元（5.61億美元），創歷來新高。他說，單一國家獨自應對國際問題，必然功敗垂成。但他也說，在提供資金的同時，也希望世衛接下來能妥善應對新冠肺炎疫情，並推動必要的改革。

法國則將提供9,000萬歐元給世衛位於里昂的研究中心，並額外援助世衛5,000萬歐元。

德法對世衛送暖，似乎與抨擊世衛抗疫不力的美國背道而馳。

美國總統川普上月表示，美國正對「親中」的世衛切斷金援，但川普仍尚未正式知會世衛。美國是世衛最大金援國，去年共提供超過4億美元資金，約占世衛預算15%。

新冠肺炎 法國 德國

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