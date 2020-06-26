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疫情警報再起 全球股市震盪
美國南部各州的新冠肺炎感染人數周三（24日）激增，投資人重新警醒到難以對付的疫情可能引發新一輪封鎖、讓經濟復甦脫軌，對全球股市動能踩煞車，包括美股在內的全球股市近兩日劇烈動盪。另油價也開始轉跌，市場氣氛偏悲觀。
英、法、德歐洲三大股市盤中一度跌逾1%，午盤左右在汽車股帶動下逐漸回神，上漲至少0.4%。
國際貨幣基金（IMF）25日警告，如果疫情擴散、各國再度實施封鎖措施或貿易緊張再起，股市和其他風險資產可能會再度經歷修正。
道瓊指數24日大跌710點，帶動歐洲主要國家股市跟進重挫，25日早盤多空交戰，開盤後不久就跌逾200點，之後又一度翻紅，震盪劇烈；歐洲股市同樣在平盤上沖下洗，較早收盤的亞股則受24日美股的低氣壓拖累，普遍收低。國際油價連跌兩天後，盤中一度跌逾2%，但盤中也轉正。
嘉信理財首席投資策略師安-桑德斯認為，投資人或許之前對疫情降溫的展望太有把握，也對經濟呈現所謂V型（迅速）復甦的期待太高，激起一股不理性的樂觀氣氛，「使市場享有一段平靜期。但現在，確診病例數走高，經濟V型復甦是否後繼有力引人質疑。」
美國24日新增36,880個病例，創單日新高，再度考驗華爾街多頭人士的膽量。IMF周三才下修今年全年GDP預測，表示疫情對經濟造成的損害比最初預期的更廣更嚴重，25日又在最新全球金融穩定報告中指出，金融市場的樂觀氣氛與全球經濟的發展開始浮現分歧，「提高了風險資產價格再度修正的機會」。
同時，全球貿易緊張的利空再次浮上水面，美國考慮對法國、德國、西班牙和英國銷美總值31億美元的產品祭出新關稅，可能升高大西洋兩岸的貿易爭執。
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