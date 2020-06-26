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菲國降息2碼 土國不動
菲律賓央行25日調降利率2碼，為今年第四度降息，土耳其則維持基準利率不變，為將近一年來首次未降息，兩國央行的最新決策均出乎分析師預料，但都是為了幫助經濟安度新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊。
菲國央行一口氣將基準的隔夜附賣回利率調降0.5個百分點（2碼），從2.75%降至2.25%。在彭博訪調的22名分析師中，有12位預估央行降息1碼，僅1位預估降息2碼。
菲國正面臨逾30年來最嚴重的經濟放緩，預料今年將萎縮2%到3.4%。由於菲國國庫銀彈相當有限，因此央行要肩負多數刺激經濟的重擔。
菲國央行今年來已合計降息達175個基點，前三次降息分別調降50個基點，並且調降銀行的存款準備金率，為金融體系挹注流動性。
同日舉行貨幣決策會的土耳其央行則宣布，維持基準利率在8.25%不變。在彭博訪調的分析師中，僅2位預估利率不變，其餘20位皆預估央行將進一步寬鬆。
央行表示，核心通膨上升，季節性因素和新冠肺炎疫情推升食品價格上漲。
自從央行一連九次寬鬆、合計降息達1,575個基點後，土國的利率經通膨調整後在全球敬陪末座，里拉日益承受不住賣壓，匯價是今年表現最差的五大新興貨幣之一，對美元重貶約13%。
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