好消息 美就業市場溫和改善

美國25日公布，最新一周（6月20日止）首度申領失業給付人數仍超過百萬人，達到148萬人，僅比前周略減，所幸連續申請失業給付人數減幅較明顯，顯示企業雖仍持續裁員，但更多之前的失業勞工已重新找到工作，就業市場溫和改善。

另外第1季經濟成長率確定為負5%，幾乎確認上半年美國經濟已陷入衰退。

上周首度申領失業人數比前周的154萬人（修正後數據）減少約5萬人，但比市場預估的132萬人高。

截至6月13日止的一周內，連續申領失業給付人數為1,952.2萬人，比前周修正後的2,028.9萬人減少76.7萬人，也比預估2,000萬人低。

失業給付申領人數是反映經濟情勢的最即時數據。首度申領人數大致持平，但連續申領人數下降，顯示整體就業情況已有所改善，但勞動市場壓力並未明顯解除。美股早盤連二天下跌。

經濟學者指出，申領人數稍微減少，顯示一方面企業仍持續裁員，同時又有更多的失業勞工重返職場。值得擔憂的，最近美國部分地區新冠肺炎確診人數又再度升高，影響經濟活動的開封進度，也可能對就業市場不利。

另外，同日公布的資料顯示，美國第1季實質國內生產毛額（GDP）年增率終值維持負5%，與之前公布的修正值相同，也符合市場預估；個人消費支出減少6.8%，GDP平減指數為1.4%，都與修正值相同。

經濟學者指出，由於美國肺炎疫情是於3月中爆發，4月達到高峰，因此第2季經濟活動應比第1季更疲軟，亦即上半年兩季都將出現GDP負成長，已符合「衰退」的定義。