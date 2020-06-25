美上周申領失業給付人數稍減 就業溫和改善

美國25日公布，最新一周（6月20日止）首度申領失業給付人數僅比前周略減，為148萬人，且繼續超過百萬人，所幸連續申請失業給付人數減幅較明顯，顯示企業雖仍持續裁員，但有更多之前的失業勞工已重新找到工作，就業市場溫和改善。

上周首度申領失業人數低於前周的154萬人（修正後數據），但比市場預估的132萬人高。

截至6月13日止的一周內，連續申領失業給付人數為1,952.2萬人，比前周修正後的2,028.9萬人減少76.7萬人，也比預估的2,000萬人低。

首度申領人數大致持平，但連續申領人數下降，顯示整體就業情況已有所改善，但勞動市場壓力並未明顯解除。

另外美國第1季國內生產毛額（GDP）最終年增率維持-5%，與之前公布的修正值相同，也符合市場預估；個人消費支出減少6.8%，GDP平減指數為1.4%，都與修正值相同。