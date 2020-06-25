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「老大哥正看著你」 美國務院：華為是中國政府的延伸

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
華為遭美方列為中國政府的延伸。圖／路透社
華為遭美方列為中國政府的延伸。圖／路透社

國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿克拉奇（Keith Krach）25日舉行電話簡報會指出，「華為是中國政府的延伸，5G是中國政府達成擴大監視目的的骨幹」，他並以反極權小說《1984》中的「老大哥」來形容中國大陸政府。

「中國政府想輸出監視，而5G提供這項能力，複製他們在新疆集中營對穆斯林的所做所為。」克拉奇表示，全球都感受到中國大陸的這股霸凌力量，並且覺醒。

克拉奇指出，華為年初宣稱自己在全球握有91紙5G商業合約，在多國政府重新評估與中國大陸的夥伴關係後，華為手上的合約數量大幅下降，中國大陸政府也感覺到自己主宰全球5G的夢想正在破滅，中國政府的5G戰略是對全球價值、自由與正義的緊急威脅，而美國很願意幫忙。

克拉奇表示，在所有經濟合作領域上，大家的共同目標是促進繁榮、擴大公平、透明與互惠的合作，並創造公平的競爭環境。

國務院

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傳美國將華為等20家陸企列為受解放軍控制

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