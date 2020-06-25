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美股：新冠病例激增 三大指數寫下近兩周來最大跌幅

經濟日報 / 編譯季晶晶／即時報導
圖／路透
圖／路透

美國南部各州的新冠病毒感染人數周三（24日）激增，投資人重新警醒到難以對付的疫情可能引發新一輪封鎖、讓經濟復甦脫軌、給股市動能踩煞車。

道瓊斯工業指數收跌710.16點或2.72%，報25,445.94點；標普500指數收跌80.96點或2.59%，報3,050.33點；納斯達克指數收跌222.20點或2.19%，報9,909.17點.。

賣壓既深且廣，美股三大指數均寫下6月11日以來最大跌幅，標普500指數那天下跌了5.89%。那斯達克指數連八天收紅後、自前一天創下的歷史新高跌落，終結2019年12月以來持續時間最久的漲勢。

Adviser Investment董事長Daniel Wiener說：「因為疫情，一廂情願的想法給現實讓了路，天氣變暖以及死亡率下降，沒給大家出門狂歡的權利。他們開派對，市場開派對，宿醉便開始了。」

美國各州的衛生單位周三通報了逾3.6萬個新增病例---超過4月25日創下的單日新高紀錄3萬4203例。以德州、佛羅里達州和奧克拉荷馬州情況最嚴重，各新增逾5000個病例。加州、佛羅里達和奧克拉荷馬等三州的單日新增病例數都創新高，而亞歷桑納州的住院人數達新巔峰，加護病房床位很快就滿了。

紐約、新澤西和康乃狄克等三州的州長宣布，來自佛羅里達在內新冠病毒高感染率州的遊客必須在抵達後自我隔離14天。

National Securities首席市場策略師Art Hogan表示：「今天，市場終於接受了新冠肺炎病例增加可能意味著經濟復甦放緩的事實。」

國際貨幣基金組織（IMF）周三表示，疫情大流行對經濟活動造成的損害比最初預期的更廣更嚴重。IMF指出，目前預估2020年全球經濟產出將萎縮4.9%，幅度大於4月份預估的萎縮3.0%。

衡量華爾街恐懼程度的指標--CBOE波動率指數.VIX收高2.47點，報33.84。

疫情 標普

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