確診病例數暴增 道瓊大跌710點

由於新確診新冠病毒病例數量暴增，股指急劇下跌，也引起人們對經濟重新開放和復甦的擔憂。

道瓊工業平均指數下跌710.16點或2.72%收2萬5445.94點。史坦普500指數下跌80.96點2.59%收3050.33點。那斯達克綜合指數下跌222.2點或2.19%收9909.17點，為9個交易日以來首度下跌。這是三大股指6月11日來最糟單日走勢。

佛州23日確診病例暴增5508例，創下歷史新高，目前總計10萬9014例，股指聞訊觸及盤中低點。該州還表示，其檢測陽性反應比率從10.82%升至15.91%。同時，紐約、新澤西和康州下令來自某些熱點州的遊客須隔離14天。道指一度下跌超過800點。

MUFG首席財務經濟學者魯普基(Chris Rupkey)表示：「最新的新冠病毒新聞不利股市，因為大家都認為衰退最嚴重的時刻已經過去。」「投資人尋求經濟復甦來改善在衰退中關閉的企業獲利的所有希望都破滅了。大家都忘了這種病毒會在秋天再次流行，亞利桑納州、德州和佛州等州的新病例和住院人數顯示，這種威脅正在發生。」

在對約翰霍普金斯大學數據進行分析後發現，美國新冠病毒病例7日平均數比前周激增超過30%，而病例總數增加了3萬1000多個。加州是案例數激增的州之一，23日單日新增7000多個。在德州，病例數增加了5489個。

準備因經濟重新開放而受惠的股票步履蹣跚。聯合航空下跌8.34%，達美航空、美國航空和西南航空均下滑7%以上。紐約州、新州和康州發出的檢疫令尤其重擊航空公司。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說，「這絕對是最後一個下跌驅力。航空公司股價和運力下降，而且油價重挫。」「由於經濟剛剛恢復開放，部分地區的強制檢疫引發人們對經濟活動減少的擔憂。」

嘉年華、挪威郵輪和皇家加勒比分別下降了11.26%、12.42%和11.26%。零售商Gap也下跌9.31%。與此同時，迪士尼股價下跌3.83%，其主題公園工作人員在佛州確診案例激增下，要求延後重新開放園區。

Evercore ISI策略師迪布希爾(Dennis DeBusschere)指出：「市場正在一路下跌。」這種現象「引發一個問題：加州會怎麼做？它們還沒真正開放，確診案例就已持續增加。」

他表示，近周全美各地要求配戴口罩和社交隔離，「將成為全國規範。」

他補充說，新冠病毒數字也會對市場不太喜歡的政治和政策產生影響。特別是，迪布希爾強調，感染率飆升不利川普總統連任可能性，並為國會提出更多財政刺激措施提供了理由。

股票大跌導致投資人轉進傳統的避險天堂，如黃金和國債。黃金價格一度升到近8年最高水平。10年期美國國債殖利率跌至0.68%。可以肯定的是，如果其他年份出現股指大跌，感覺上會更嚴重，但在2020年，波動率才是常態。道指下跌2.7%只能排在今年跌幅排行榜第16位。

AmeriVet Securities美國利率交易主管法拉內洛(Gregory Faranello)在報告中表示：「市場在加重對病毒的關注以及進入夏季的重新開放之際暫時喊停。」「由於考量短期性貨幣和財政流動性，健康問題近日被放在次要位置。我們已進入危機的新階段。」

油價大跌超過5.6%，回落至每桶40元以下。