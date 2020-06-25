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習近平宣布免除非洲部分債務 龐培歐批「空泛承諾」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐。 路透社
美國國務卿龐培歐。 路透社

中國大陸國家主席習近平17日宣布，將在「中非合作論壇」的架構下，免除對非洲國家截至今年底到期的無息貸款債務；美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）24日發出聲明指，中國大陸在非洲所做的承諾是空泛的，批中國大陸面對致命病毒，隱瞞真相，缺乏透明度和負責態度。

龐培歐表示，到目前為止，中國大陸是非洲政府最大的雙邊債權國，這已造成無力維持的債務負擔，美國對多數國家的外援，都是贈款而非貸款，以促進透明度，且由私部門主導的經濟成長，讓各方受益。

龐培歐在聲明中指出，在過去20年間，美國在撒哈拉以南的非洲地區公衛部門投入超過1000億美元，為了對抗新冠肺炎，至今美國在該地區投入超過3.6億美元，這就是承諾打造健康與繁榮非洲的長期夥伴關係；美國會持續與非洲國家的夥伴站在一起，對抗新冠肺炎大流行帶來的挑戰。

龐培歐表示，當習近平在中非峰會上重提那些空洞承諾和陳腔濫調，習說「將人命放在首位」，但習並未承諾中方會在揭露致命病毒的訊息上真正透明且負責，當中國大陸選擇隱瞞疫情真相，就已經不把人命放在首位，而世界各國至今仍因此受苦。

非洲 龐培歐

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