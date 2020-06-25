中印衝突 殃及蘋果產品

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

路透引述知情人士說法報導，印度與中國邊境上周爆發衝突，已導致進口自中國大陸的貨品滯留於印度港口無法入境，其中包括蘋果、思科和戴爾等美國企業的產品，以及台灣鴻海的電子零組件。

政府和產業消息來源向路透表示，儘管印度政府並未正式發布通知，全印各大港口的海關官員已扣留中國運來的貨櫃，等待進一步指示再決定是否放行。

代表美國企業發言的遊說團體「美-印戰略夥伴關係論壇」（USISPF）23日致函印度商務部，表示貨物滯留港口不予放行，可能擾亂商業和製造業務運作。

USISPF信上寫道：「在大多數主要港口和機場，當局已突然暫停來自中國（以及或許其他地點）的產業託運貨物通關…對於尋求可預測性和透明性的外國投資人，這將傳達一個令人不寒而慄的訊息。」

印度商務部尚未回應路透記者求證的採訪。

兩名產業界人士指出，滯留於印度港口的美國貨物中，蘋果、思科、戴爾和福特汽車的產品赫然在列。另一名消息來源透露，在印度設廠為蘋果代工製造的台灣富士康（鴻海），其電子零組件也受影響。

至於這些貨物是滯留於哪些港口，目前還不得而知。

蘋果、思科和富士康尚未回應，戴爾發言人不予置評。福特則表示，託運的汽車零件遭滯留於印度南方清奈市的一個港口。

印度重啟受疫情影響的工廠運作。印度電子與行動產業組織ICEA表示，會員已被告知，清奈、孟買和德里機場，將針對中國運來的貨物，實施新的檢查程序。

印度 機場 福特

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