美擬對英法德西課新關稅
美國考慮對法國、德國、西班牙和英國銷美總值31億美元的產品祭出新關稅，可能進一步升高大西洋兩岸的貿易爭執。
受此消息影響，加上全球新冠肺炎疫情明顯爆增，美國和歐洲股市24日都下跌。道瓊工業指數早盤大跌逾380點，道瓊歐洲Stoxx 600指數跌1.5%。歐洲啤酒、奢侈品、卡車相關類股都下跌，安布英博（Anheuser-Busch InBev）跌3.3%，Burberry跌3.5%。
美國貿易代表署（USTR）醞釀對包括橄欖、啤酒、琴酒和卡車在內的歐洲出口品開徵新關稅，並且提高飛機、乳酪和優格等產品的關稅。根據23日的公告，將有長達一個月的公眾評論期，到7月26日截止。
美國這項計畫若是付諸實行，可能重創歐洲的奢侈品牌，例如生產皮件的紀梵希（Givenchy）和愛馬仕（Hermes），以及釀造白蘭地和香檳酒的Remy Cointreau和保樂力加（Pernod Ricard）。法國酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton）可能首當其衝，因為一系列產品可能受影響。
若美國決定開徵新關稅，英國的琴酒供應商，包括帝亞吉歐（Diageo）、James Burrough、格蘭父子（William Grant & Sons）等品牌，以及德國的啤酒商，需求都會受到打擊。
去年美國已對蘇格蘭和愛爾蘭的威士忌，以及德國、愛爾蘭、義大利、西班牙和英國銷美的烈酒與甜烈酒，課徵25%的進口關稅。
此舉與歐、美纏鬥15年的世界貿易組織（WTO）飛機補貼訴訟有關。兩年前，WTO貿易仲裁小組裁定，美國和歐盟都涉及非法補貼各自飛機工業。去年10月，WTO准許美國對價值75億美元歐盟出口採取報復行動，回應歐洲非法補貼空中巴士；預料WTO下月也可能針對歐盟指控美國非法補貼波音公司案，批准歐盟對美國出口課徵報復性關稅。
美方現在顯然準備以打擊更多歐洲產品為手段，勸阻歐盟展開報復行動。
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