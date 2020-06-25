提振美國經濟 白宮將再推刺激方案

美國財政部長米努勤23日表示，川普政府正與國會議員討論新一輪經濟刺激方案，可能在7月通過，將成為舒緩疫情衝擊、提振美國經濟的最新行動。

米努勤在彭博投資全球線上會議受訪時表示，「我們正認真考慮」新一輪刺激方案；他並透露，財政部可能考慮再度把繳稅申報期限延長。此外，米努勤也預期美國經濟將在年底前走出衰退。

美國總統川普日前表示，正研議在一項紓困方案中再撥發一輪經濟刺激款項，預期將在「未來幾周內釋出」。美股周二上漲，也反映市場樂觀看好政府推出更多刺激措施。

川普政府已私下討論一套規模1兆美元的措施，以提振後新冠疫情時代的就業成長。川普在3月下旬已簽署2.2兆美元的刺激計畫，向小企業提供薪資支援，並對個人發放1,200美元現金，也提高失業救濟金。

米努勤重申，若疫情確診病例重新激增，他和川普都不願第二度關閉經濟。3、4月實施的封鎖措施，導致美國逾4,000萬人失業。

米努勤在23日曾會晤共和黨參議員，這些議員正考量是否在下輪刺激措施中，納入發放現金給個別家庭的計畫；米努勤表示：「新的方案的目標會更明確、更聚焦於就業並帶回工作機會。」