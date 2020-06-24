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農業抗議聲浪大 英恢復對外經貿

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
英國政府面臨國內最大產業農業等相關協會逐漸興起抗議聲浪，立刻提出恢復與他國貿易等政策回應。（photo by Shutterstock）
英國政府面臨國內最大產業農業等相關協會逐漸興起抗議聲浪，立刻提出恢復與他國貿易等政策回應。（photo by Shutterstock）

英國政府力推「農業重生」計劃，以消弭抗議聲浪！英國最大的農業及食品加工業受疫情波及，日前英國30家協會發起連署，要求政府提出作為復興農業，眼看抗議態勢一觸即發，政府緊急提出恢復與他國貿易等回應。英國農業相關產值約4.5兆新台幣，並提供超過400萬個工作機會。

農業再生計劃

根據《歐洲動態》報導，英國政府23日推出「農業重生」計劃，大力振興農業及向外延伸的食品加工業等。

計劃主要聚焦於恢復與主要農產大國的經貿往來，包括美國、日本、澳洲、及紐西蘭，其中美國每年向英國進口超過24億鎊（約新台幣4090億），日本及澳洲也都進口超過3億英鎊（約新台幣111億）的產品，政府將對上述國家解除所有因防疫產生的限制。

農業及食品加工業是英國最大的產業之一，約有1210億鎊（約新台幣4兆4579億）的產值，也提供超過400萬個工作機會。國貿部副大臣斯圖爾特表示：「與愈多國家簽署農業貿易協議，愈有利於我們之後的產業復興。」在國內逐漸興起農業改革的聲浪下，英國也隨即提出政策安撫人民。

重新與各國聯絡

日前約有30個英國農業協會發起連署，呼籲政府儘速調整疫情後的貿易出口戰略，並要求儘快恢復與他國農產品、食品的貿易。據《CNBC》報導，環境、食品和鄉村事務部及國際貿易部將跨部會合作，以挹注大量資金等措施加速產業復興。斯圖爾特表示，增加貿易量對英國的農業、食品加工業擺脫新冠病毒疫情的傷害至關重要。

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