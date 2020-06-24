憂有害公平競爭 巴西停止WhatsApp線上支付功能

巴西中央銀行今天表示，因擔心有害公平競爭，已要求Visa和萬事達卡公司（Mastercard）暫停與WhatsApp合作，不再在這個臉書旗下的訊息服務平台提供數位支付業務。

巴西是WhatsApp用戶全球第2多的國家，用戶數僅次印度，也是WhatsApp新納入支付功能的試辦國。新支付服務功能已於6月15日推出，放眼擴及全世界。

但規範巴西支付系統的巴西央行今天卻決定無限期暫停這項新功能。

巴西央行在聲明中說：「央行是為維護適切的競爭環境，確保有個可互用、快速、安全、透明、開放且節約的支付系統，而做出此項決策。」

巴西央行也提及資料隱私疑慮。

WhatsApp是全世界最受歡迎的行動訊息服務App，根據市場研究公司Statistica，WhatsApp全球月用戶超過15億。

WhatsApp的支付功能可透過和參與商家的對話直接使用，用戶無須付費，商家則會被收取小額手續費，類似一般信用卡刷卡時的交易費用。