泰國5月出口意外大降22.5% 2009年來最大減幅

泰國5月出口較去年同期銳減22.%，減幅是2009年以來最大，凸顯疫情重創這個仰賴貿易的經濟體。

在彭博訪調的16位分析師當中，5月出口減幅超過15位分析師的預估，整體預估的中位數是下滑5.75%。泰國上月進行封鎖以防疫。

商務部貿易政策和策略局局長Pimchanok Vonkorpon 24日在數據公布後的記者會說：「4月和5月的數據已經很低，也許不會更低。問題是何時能復甦。」

泰國另一個重要的經濟推進器，觀光，也因為旅遊限制而低迷不振，導致泰國正邁向大約是20年來最糟的萎縮。泰銖兌美元匯價在過去三個月間升值逾6%，對競爭力造成另一威脅。

根據商務部的數據，相較於一年前，進口重挫34.4%，貿易順差為27億美元。

黃金出口上月激增735%。泰國是亞洲黃金交易重鎮之一，當地交易商推斷因金價走高獲利並將美元換成泰銖，推動泰銖的升值。