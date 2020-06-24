IHS：美國汽油需求回升 將近去年同期的80%

彭博資訊報導，根據IHS Markit旗下Opis的數據，美國的汽油需求已見提升，約為去年同期的80%。

調查顯示，在6月的第二周，汽油零售銷售比去年同期低了22%，情況較4月中旬的低49%改善不少。需求回升的時機恰值美國大部分的州放寬旅遊和集會限制，儘管德州和加州最近確診病例激增，而佛羅里達州暗示有進一步封鎖的必要。

IHS Markit副主席Daniel Yergin說：「隨著大家回到車上，需求未見萎縮。」

美國的陽光地帶出現較急遽的回升，德州僅較一年前低18%，佛州低19%。東北部的需求回升較慢，麻州的需求相較去於年低了三分之一。