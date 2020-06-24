IHS：美國汽油需求回升 將近去年同期的80%
彭博資訊報導，根據IHS Markit旗下Opis的數據，美國的汽油需求已見提升，約為去年同期的80%。
調查顯示，在6月的第二周，汽油零售銷售比去年同期低了22%，情況較4月中旬的低49%改善不少。需求回升的時機恰值美國大部分的州放寬旅遊和集會限制，儘管德州和加州最近確診病例激增，而佛羅里達州暗示有進一步封鎖的必要。
IHS Markit副主席Daniel Yergin說：「隨著大家回到車上，需求未見萎縮。」
美國的陽光地帶出現較急遽的回升，德州僅較一年前低18%，佛州低19%。東北部的需求回升較慢，麻州的需求相較去於年低了三分之一。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言