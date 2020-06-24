知名學者警告：全球經濟小心停滯性通膨
知名學者在彭博資訊舉辦的線上全球投資會議上，警告全球經濟可能走向停滯性通貨膨脹。各國政府在新冠疫情後的因應政策是否適當，攸關資本主義前景是枯是榮。
紐約大學經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）預期疫情後的經濟復甦反彈很快就會減緩，接著將會是比十多年前金融危機後更枯竭的景象。他認為，停滯性通貨膨脹就在前方，「全球經濟將面臨大量的負供給衝擊」，經濟去全球化、科技創新減速，但卻被為救市而放出的錢海圍繞著，「最終通膨精靈就會從瓶冒出來」。
2001年諾貝爾經濟學獎得主、哥倫比亞大學教授史迪格里茲（Joseph Stiglitz）強調，各國政府採行怎樣的政策因應疫情對經濟的衝擊是最重要的課題。
兩位學者均同意，全世界的政府幾乎推出最大手筆貨幣與財政刺激措施，來應對這個自1930年代大蕭條以來最深度的經濟下行。這些十分用力的人工作為，挑戰了自由市場經濟的基本信念。
到目前為止，他們認為歐洲做得比美國好。歐洲以放無薪假的方案，讓勞工保有工作，兩位學者預期因此歐洲的復甦會比美國強勁。史迪格里茲說，美國的薪資保護方案看來對保持僱用沒能產生作用。
至於美國政府因為疫情又捉住機會大力宣揚的「生產線搬回美國」，兩位學者說，即便生產線回國了，大多數的工作也會由機器人來做，這代表美國失業率還是會維持在高點。
消費這股力道又如何？他們指出，疫情讓社會貧富不均更加嚴重，不利整體消費表現。有閒錢的美國人疫情之後面對不確定的未來，現在把更多錢存下來不亂花。美國人儲蓄已升高到占其可支配所得的三分之一，這是前所未有的高比率。
看著美國最近金融市場的表現，史迪格里茲感嘆，「金融市場再如此為所欲為，美式資本主義就要被痛扁」。他說：「該有個負責任的資本主義。」
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