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蘋果領漲 那斯達克連8升創歷史新高

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
因為投資人對其全球開發者大會(WWDC)的一系列發布表達歡迎，蘋果領導主要科技股走高，那斯達克綜合指數升至新的歷史高點。 （美聯社）
因為投資人對其全球開發者大會(WWDC)的一系列發布表達歡迎，蘋果領導主要科技股走高，那斯達克綜合指數升至新的歷史高點。 （美聯社）

因為投資人對其全球開發者大會(WWDC)的一系列發布表達歡迎，蘋果領導主要科技股走高，那斯達克綜合指數升至新的歷史高點。

以科技為主的那指上漲74.89點或0.74%收1萬131.37點，連續第8個交易日上漲。這是那指去年12月連升11個交易日以來最長的連漲紀錄。

道瓊工業平均指數上漲131.14點或0.5%收2萬6156.1點。史坦普500指數上漲13.43點或0.43%收3131.29點。

蘋果上漲2.13%，創歷史新高。該公司22日為其iPhone和電腦推出全新操作系統。蘋果公司還表示，其全新的Mac電腦將使用自行開發的晶片，從而放棄英特爾的產品。

瑞銀(UBS)分析師亞庫里(Timothy Arcuri)表示，放棄英特爾晶片是蘋果行動和Mac產品「延續了多年融合的垂直整合戰略」。他將蘋果股票目標價從每股325元調升至400元，較收盤價366.53美元上漲約10%。

其他科技股也提振整個股市。臉書上漲1.26%。亞馬遜上漲1.86%，創下歷史新高。銀行股普遍上漲。摩根大通、花旗集團和美國商銀均上漲至少0.69%。

史指已自3月23日的盤中低點上漲超過42%。今年以來僅下跌3.1%。

FBB Capital Partners研究總監貝利(Mike Bailey)說：「股市在某種程度上感覺到有報復性支出的情形。」「感覺好像人們已經群起買進一切能買的東西。」

他說：「這裡出現一個正向的偏差值，而投資人正與之共舞。」

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)隔夜評論美中貿易協議結束後，期指大幅波動，道指期貨一度下跌約400點。但他之後立即澄清其發言遭斷章取義，「協議仍在進行中。」期指隨即回升。

川普總統也推文指出，現有貿易協議仍然存在。

即使確診病例數字暴增，股指仍舊上揚。Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「今天的訊顯示病毒和牛市可能可以共存。」「儘管周末連續出現超過3萬例新冠病例，而且持續爆出熱點，但股市還是取得強勁成長。似乎表明投資人預計未來幾個月的經濟將繼續改善，就算可能會出現點狀或暫時性病例激增。」

科技股 白宮 摩根 納瓦羅

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