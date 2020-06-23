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台積電.聯電ADR上漲逾1% 日月光漲幅更大

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周一（22日）上漲，台積電漲逾1%，較台北交易股價溢價6.32%。

道瓊指數22日收高153.5點，漲幅0.59%，報26,024.96點；標普500指數上漲20.12點，漲幅0.65%，報3,117.86點；那斯達克指數收高110.35點，漲幅1.11%，報10,056.48點。

費半指數收盤上漲0.84%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.56 +2.47%

中華電 CHT 37.82 +0.11%

台積電 TSM 56.00 +1.25%

聯電 UMC 2.57 +1.18%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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