台積電.聯電ADR上漲逾1% 日月光漲幅更大
台股ADR周一（22日）上漲，台積電漲逾1%，較台北交易股價溢價6.32%。
道瓊指數22日收高153.5點，漲幅0.59%，報26,024.96點；標普500指數上漲20.12點，漲幅0.65%，報3,117.86點；那斯達克指數收高110.35點，漲幅1.11%，報10,056.48點。
費半指數收盤上漲0.84%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.56 +2.47%
中華電 CHT 37.82 +0.11%
台積電 TSM 56.00 +1.25%
聯電 UMC 2.57 +1.18%
資料來源：彭博資訊
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