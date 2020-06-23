道瓊收漲153點.那指新高 蘋果亞馬遜勁揚帶頭衝

美股三大指數周一（22日）收高，道瓊指數上漲153點，科技股漲幅最大，那斯達克指數本月第四度創收盤新高。儘管投資人擔心美國和其他國家的新增病例數攀升，但注意力聚焦於政府推出更多刺激措施的可能性，且繼續看好資產負債表強勁和前景良好的公司。

道瓊指數22日收高153.5點，漲幅0.59%，報26,024.96點；標普500指數上漲20.12點，漲幅0.65%，報3,117.86點；那斯達克指數收高110.35點，漲幅1.11%，報10,056.48點。

蘋果、微軟和亞馬遜領漲股市，那斯達克指數上漲超過1%，連續第七天上漲，創今年來最長連漲紀錄。Adobe、亞馬遜和Square都收創歷史新高。

蘋果股價大漲2.62%，至每股358.87美元，創紀錄高價，因該公司在年度軟體開發者大會上發表新產品。

標普500指數漲幅不如那斯達克，因投資人衡量部分州疫情的經濟影響，一些類股承受壓力。

TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan表示：「現在正上演拉鋸戰」，「所有人都試圖弄清當情況恢復正常時，誰是贏家誰是輸家。我認為這表明人人都在試圖找出方向。」

世界衛生組織（WHO）報告指出，周日全球單日新增病例數創紀錄，這帶動黃金、較長期美債在內的避險資產需求。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛22日表示，儘管佛羅里達州等州新增病例數攀升，但沒有出現第二波新冠疫情，不太可能實施全國範圍的關閉措施。

股市在最近幾周表現穩定，標普500指數距離疫情前的高點不到10%。

安本標準投資管理基金經理James Athey表示：「市場認為即使病毒再次流行，也不會再有如此嚴厲的封鎖」，「人們普遍感覺風險較高的資產不會下跌太多，因為聯準會不會允許這樣」。

美國眾議院民主黨團上周四公布1.5兆美元的基礎設施議案，投資人對政府推出更多刺激措施抱有希望。同一周，報導指出川普政府正在準備推出一項基礎設施刺激計畫。

Edward Jones投資策略師Nela Richardson表示：「上周的好消息蓋過了新增病例數攀升這個壞消息的影響。」他指出，不斷攀升的新增病例數，促使資金從受疫情經濟影響最嚴重的產業，輪動到科技等更具韌性的產業。

在標普500指數的11個主要類股中，科技股領漲，隨後是防禦性公用事業股。

郵輪營運商等旅遊相關類股走勢最疲弱，因為這些企業過去受到關閉措施的沉重打擊。

美國肉類加工商泰森下跌2.8%，因中國海關總署暫停該公司旗下一家出現疫情的工廠的雞肉產品進入中國。