科技股帶動 美股道瓊漲逾150點

由於主要科技股走高，美股在上周強勁成長的基礎上再下一城。

道瓊工業平均指數上漲153.5點或0.59%收2萬6024.96點。史坦普500指數上漲20.12點或0.65%收3117.86點。那斯達克綜合指數上漲110.35點或1.11%收1萬56.47點。在德州州長阿伯特(Greg Abbott)告訴記者新冠病毒傳播速度令人無法接受後，主要平均股指在收盤前削減了部分漲幅。

蘋果公司在其年度全球開發者大會(WWDC)上發布一系列新產品後，股價上漲2.62%，創下歷史新高。這家科技巨頭宣布了其行動操作系統iOS的最新版本。蘋果還表示，其全新Mac電腦將不再使用英特爾晶片。

微軟股價上漲2.78%，領漲道指。亞馬遜上漲1.45%。Netflix上漲3.16%。臉書微升0.18%。

與經濟重新開放直接相關的零售股也是最大的受惠者。 Gap上漲8.26%，這得益於富國銀行(Wells Fargo)調升評級，理由是該零售商的「價值被低估和投機性」。在被瑞銀(UBS)調升評級後，沃爾瑪上漲1.53%。

同樣與經濟復甦有關的美國航空股價下跌6.75%，該公司表示正在尋求新的融資。聯合航空下跌0.81%。賭場和酒店股等與重新開放有關的個股也承受壓力，永利渡假村和美高梅渡假村分別下跌4%和2.42%。

Bokeh Capital創始人佛瑞斯特(Kim Forrest)表示：「投資人正將股市作為恢復正常的指標。」「如果太多人生病，他們就會將關閉部分經濟，股市就會做出反應。」

福瑞斯特說：「我等著看美國哪一州會先關閉或區域關閉。這將讓投資人再回想起今年春天發生的事情。」

股市雖持續上揚，但美國和全球其他地區新確診新冠病毒病例數仍在增加，引發對全球經濟復甦的質疑。

Vital Knowledge分析師克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中寫道：「在上周讓股市擔憂的地區讓人更加憂慮，」「政府看來會繼續開放，但真正的成長驅力將來自行為正常化，而且很可能會受到持續的負面冠狀病毒新聞流的阻礙。」

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據顯示，19日又新增3萬多例冠狀病毒病例，是5月1日以來單日確診感染量最高的一次。內華達州、佛州、加州和亞利桑納州也報告創紀錄的單日感染率。

在某些州，新冠病毒再度爆發導致蘋果關閉部分專賣店。同時，郵輪公司自願中止所有旅遊行程，直到9月15日。

Fundstrat Global Advisors市場情報分析師拉卡內利(Vito Racanelli)在報告中表示：「多空正在進行大戰，每個人都抓住每一個小數據點來支持他們的對立論點。」

他說：「我的確相信，股市可能已經超過復甦的『直線上升』階段，因為投資人意識到新冠病毒並非世界末日。」「但是數據仍然參差不齊，對病毒的恐懼仍然很強烈，這是可以理解的。」

自3月23日觸及盤中低點以來，史指已累計上漲逾42%。本季以來上漲近20%。

【中央社／紐約22日綜合外電報導】

美股那斯達克指數今天上揚創新高，推升力道之一在蘋果公司全球開發人員大會（WWDC）推出了新科技。此時投資人正在疫情惡化和各國經濟激勵措施之間權衡。

道瓊工業指數攀升153.50點或0.59%，以26024.96點作收。

標準普爾指數漲升20.12點或0.65%，收在3117.86點。

科技股那斯達克指數漲110.35點或1.11%，收10056.48點。