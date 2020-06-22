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美股道瓊早盤跌175點 疫情擔憂仍未消散

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
美國股市今（22）日早盤走高，但疫情擔憂仍在，漲幅有限。 美聯社
美國股市今（22）日早盤走高，但疫情擔憂仍在，漲幅有限。 美聯社

美國股市今（14）日早盤走跌，因為市場仍舊擔心新冠肺炎的確診人數會繼續上揚。

道瓊工業指數早盤最多跌175點，標普500指數跌0.2%，那斯達克指數漲0.01%。費城半導體指數跌0.26%，台積電ADR漲0.42%。

投資人對於各類股經濟重啟後的情勢預估兩極。蘋果和微軟等大科技公司的股票早盤上漲，但航空公司和博弈公司的股價則下跌，零售業股價也是上漲。

蘋果和微軟股價都至少上漲0.5%，投資人在見過科技股在疫情期間展現出的韌性後，已不斷加碼買進這類股。

Gap股價上漲逾5%，因為富國銀行調高該公司評等，沃爾瑪也因為瑞銀集團調高評等而走高。

美國航空股價則跌逾5%，因為該公司表示要尋求新的融資。聯合航空股價也走低。

新冠肺炎 沃爾瑪 半導體

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