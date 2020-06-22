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蘋果WWDC即將登場 一系列重點搶先看

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
蘋果預計在台灣時間23日凌晨1時舉行WWDC。網路照片
蘋果預計在台灣時間23日凌晨1時舉行WWDC。網路照片

蘋果將在台灣時間23日凌晨1時舉行第31屆全球開發者大會（WWDC），將首度以虛擬方式進行，所有開發者都能透過網路免費參加。外媒以下整理WWDC可能看見的產品亮點。

●重新設計過的iMac

綜合外媒報導，蘋果可能推出全新的iMac，為2012年來首次重新設計，傳將使用iPad Pro的設計語言和更窄的電腦邊框，也就是類似Pro Display XDR的邊框。

新iMac預料使用T2晶片來保障安全性和控制功能，標榜使用超微Navi客製化繪圖處理器（GPU）和全快閃儲存，同時移除Fusion Drive。

蘋果可能推出兩款iMac，其中一款的螢幕為23吋，比目前的21.5吋更大，可能在下半年問世。

●iOS 14作業系統

科技網站9to5Mac報導，iOS 14的重大改版，包含推出更加客製化的螢幕主頁面。首先，iOS 14預料新增清單列表（list view）選項，列出應用程式（App）圖示，以利用戶一次瀏覽下載了哪些App，和提供更多分類選項以及語音助理Siri建議。

蘋果預計推出全新的擴增實境（AR）App，允許用使用者利用AR技術取得更多資訊。

●MacOS 10.16作業系統

蘋果預計推出MacOS 10.16，包括推全新的Messages App。科技網站9to5Mac報導，蘋果正在iOS 14上研發Catalyst版本的Messages，擬完全取代MacOS系統的Messages。換句話說，蘋果會將iOS和iPadOS系統的Messages擴大應用到Mac。

●採ARM架構的自家處理器

傳蘋果將宣布，未來的Mac將轉向使用自家設計的ARM架構微處理器，取代英特爾（Intel）晶片。由於蘋果在iPhone和iPad使用ARM晶片取得絕佳的成功，因此將這項使用擴大到Mac非常合理。

凱基投顧分析師郭明錤預估，蘋果即將發表的第一款ARM價購處理器，標榜能延續英特爾晶片的表現，而且未來即將推出的13.3吋MacBook Pro，將是第一款配備ARM處理器的筆電。他認為，蘋果將在今年第4季和明年第1季開始這個ARM處理器過渡期。

●Safari瀏覽器

在iOS 14中，Safari將內建翻譯功能，允許用戶翻譯網頁內容，不須透過第三方App或服務。

●Apple Watch

在今年的WWDC大會中，傳蘋果將推出兒童版的WatchOS 7作業系統，包括可新增活動模式用來測量運動時間，取代測量消耗多少熱量。

●Air Tags

市場預料蘋果將公布一款功能類似「Tile」的藍芽定位裝置Air Tags，可與鑰匙或皮夾放在一起，若這些物品遺失，可利用iPhone、iPad、Mac和雲端服務iCloud的「Find My app」功能找到Air Tags的位置。

●AirPods Studio

市場傳蘋果正在開發高價位的耳罩式耳機AirPods Studio，標榜主動降噪音（ANC）和能利用iPhone調整耳機的發聲環境。

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