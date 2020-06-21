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美經濟學家：美中冷戰威脅大過病毒　兩國敵對美應負責

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
美國知名經濟學家薩克斯認為，美中冷戰是比病毒更大的全球威脅。路透
美國知名經濟學家薩克斯認為，美中冷戰是比病毒更大的全球威脅。路透

世界知名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）21日說，美中之間日益加深的冷戰，將比新冠病毒更讓世界感到憂慮。他並指責美國政府應為兩國之間的敵對狀態負責。

薩克斯在接受英國廣播公司新聞節目「亞洲商業報導」（Asia Business Report）專訪時表示，在病毒大流行之後，全球正走向一個「沒有任何領導的大規模混亂」時期，美中之間的分歧將讓此情形惡化。

他指責美國政府應為兩國之間的敵對狀態負責，並稱「美國是一股分裂的力量，而非合作的力量。這是一股試圖與中國製造新冷戰的力量。若此情況持續且此方法獲採用，我們將不會回到正常狀態，將陷入更大的爭議與更大的危險」。

這位哥倫比亞大學教授也認為，美國圍堵華為絕非僅考量國安問題。「美國在5G上落後，而5G是新數位經濟的重要組成部分。華為在全球市占率愈來愈大。在我看來，美國捏造了華為是全球威脅的觀點，並對美國盟友施加很大的壓力，試圖破壞他們跟華為的關係。」

冷戰 哥倫比亞

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