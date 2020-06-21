蘋果WWDC大會倒數 全新軟硬體呼之欲出

蘋果公司（Apple）將於台灣時間6月23日凌晨舉辦全球開發者大會，所有開發者可透過線上虛擬方式免費參加。外媒報導，蘋果可能將iOS改名為iPhone OS，也可能發表新硬體裝置。

蘋果全球開發者大會（WWDC）今年邁入第31屆，將是迄今最大規模，並首次透過虛擬方式，讓全球超過2300萬名蘋果開發者社群齊聚一堂。

今年WWDC重頭戲的Keynote發表會演講將於台灣時間6月23日凌晨1時登場，探索今年稍晚將在蘋果平台上推出的各項創新與更新。在23日清晨5時舉辦的Platforms State of the Union活動中，將由蘋果工程主管親自講解iOS、iPadOS、macOS、tvOS與watchOS等系統軟體的最新發展。

爆料達人普羅瑟（Jon Prosser）在推特（Twitter）上透露，蘋果可能將iOS作業系統改名為iPhone OS。外界推測，如果iOS真的改名，或許與去年iPadOS的獨立有關，也代表iPhone與iPad的作業系統未來發展方向會更分歧。

綜合外媒報導，下一代的iOS 14作業系統可能新增健身相關應用程式，並允許在iPhone、iPad、AppleWatch等產品上使用；另外可能允許使用者將第三方應用程式設為預設程式，提高自由度。watchOS 7可能改良運動監測，並新增睡眠監測、血氧濃度檢測等功能。

硬體產品方面，有外媒推測蘋果可能在今年WWDC發表轉向ARM架構處理器的計畫，以降低受到英特爾x86架構處理器發表時程的限制，同時也讓開發者有足夠時間準備可能在2021年發表的ARM處理器硬體產品。

其他可能亮相的硬體裝置包括採用窄邊框設計的一體成形電腦iMac、蘋果首款無線頭戴式耳機AirPodsStudio、第2代智慧音箱HomePod 2等，但是都未獲得蘋果證實。

觀察目前蘋果供應鏈分布，iPhone組裝廠以鴻海、和碩為主，iPad主要由鴻海與仁寶組裝；Apple Watch原本主力組裝廠是廣達，外傳廣達淡出後，將由鴻海接棒；而AirPods組裝主要由英業達操刀。