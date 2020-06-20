蘋果門市開了又關 美股找不到利多 再漲不易

道瓊工業指數周五掉頭轉跌，蘋果（Apple）以新冠肺炎病例上揚為由，再度暫時關閉部分門市，引發經濟又得封鎖的疑慮。在市場已反映美中貿易關係有所轉圜的消息下，似乎再無其他利多能推升美股繼續上漲。

道瓊工業指數周五開盤原本上漲，蘋果消息傳出後回落600多點，在收盤前最後一小時又收復部分跌幅。道瓊工業指數終場收跌208.64點，至25871.46點，跌幅0.8%。標普500指數跌0.6%，那斯達克綜合指數漲不到0.1%。費城半導體指數跌 0.7%，台積電ADR跌1.5%。

總結一周，美股三大指數都至少上漲1.7%，由此可見，儘管病例持續上揚，投資人對美國經濟解封後前景仍懷抱期望。

不過，投資人仍普遍憂心是否可能掀起第二波疫情，如此一來，可能又會啟動封鎖措施，使美股因看好經濟解封而上漲的走勢劃下句點。

蘋果周五表示，在新冠病毒感染病例激增後，決定暫時關閉了佛羅里達州、亞利桑那州、北卡羅來納州和南卡羅來納州的11家門店。消息一出導致美股大幅下跌，蘋果收盤也轉跌收黑0.6%。

不少投資人警告，以企業預估獲利來看，美股價位已高，且接下來幾個月的經濟復甦之路日益艱難。

Nordea資產管理公司策略師加里（Sebastien Galy）說：「未來幾周，後新冠肺炎疫情復甦輕鬆的部分將告一段落，到時候授信和證券成本都會很高。除此之外的問題就是，當局能否成功穩定長期成長的預期心理。 」 在此心理下，儘管美國周四出現5月初 以來最多病例，美股照樣上漲。當天加州、佛羅里達州、亞利桑納州、南卡羅來納州新增病例均創下新高。

華興資本交易員梅纳德（Andy Maynard）指出，從美中高層在夏威夷會談來看，雙方初步貿易協議並無變化，這是市場的利多。但他也提醒，市場已無新的利多能夠推升美股上漲。