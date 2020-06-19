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美銀：這三大風險 可能使美股漲勢喊卡
CNN Business網站報導，美國銀行（BofA）分析師團隊發布報告指出，有三大風險可能使美股漲勢踩煞車。
一，新冠肺炎疫情惡化，第二波感染潮來勢洶洶，經濟重啟過程不得不逆轉。
二，貨幣或財政刺激效應疲乏，反映聯準會（Fed）刺激火力遞減，而政府新推動的財政刺激規模不如預期。
三，企業和個人支出回升幅度不如預期，破產潮湧現造成重大衝擊。
近來美國股市到處可見投機泡沫，一大例證是已聲請破產的租車公司赫茲（Hertz）股價飆漲，促使該公司原本竟打算發行5億美元新股，在引起美國證管會（SEC）關切下才作罷。
分析師認為，Fed大舉在市場挹注流動性，讓投資人有恃無恐，是美股最近吹起「投機歪風」的主因。
但DataTrek Research創辦人Nicholas Colas認為，從Google搜尋資料顯示「買股票」和「Robinhood」（股票交易App）這類關鍵字搜尋筆數下滑，可推知最近這波「新散戶洶金熱」或許已式微。
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