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郵輪一哥單季虧40億美元

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

全球最大郵輪公司嘉年華集團（Carnival）周四（18日）公布初步財報，截至5月底的會計年度第2季，虧損超過40億美元，創公司有史以來最高單季虧損紀錄。該公司並警告，因為新冠疫情持續中止郵輪航程，將無力履行貸款合約。

嘉年華已將旗下郵輪航程暫停的期間延長到今年年底，公司說，本會計年度剩下的時間也預期都會持續虧損。

嘉年華第2季（3到5月）虧損初值為43.7億美元，或每股虧損6.07美元。營收7億美元，比去年同期銳減85%。

華爾街日報報導，嘉年華為籌現金，準備在未來三個月賣掉六艘郵輪，之後更多賣船合約會繼續談。公司發言人費瑞索只說會脫手較老舊船隻，未明細將會處理哪些郵輪。公司也可能處分非船舶資產。

今年下半年，如果旗下的郵輪繼續閒置，嘉年華預估每個月要燒錢6.5億美元，其中包括每月大約2.5億美元的船隻保養維護行政開銷。

截至5月底這季，嘉年華有76億美元流動性，公司表示，在跨到明年的債務到期後，計畫再融資24億美元，其中一批大約半數的債務今年下半會先到期。

郵輪 債務 疫情

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