西德州原油重返40美元

國際油價周五（19日）延續前一天的漲勢，西德州原油重返40美元大關，布蘭特原油也站上近兩周高點，一周來漲幅至少10%，主要反映出需求快速復甦，且供給持續縮減。

紐約西德州原油期貨一度大漲3.7%至每桶40.28美元，為6月8日以來首度站上40美元，一周來已漲約11%；倫敦布蘭特原油周五盤中漲約3%，報每桶42.89美元。布蘭特8月期貨周四比9月期貨貴9美分，逾三個月來首度出現逆價差，是原油供給正出現緊縮的跡象。

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）的部長級監督委員會17日召開會議，並未對空前的減產協議是否延長或縮小提出建議，但敦促伊拉克和哈薩克等國更確實地遵守減產協議。

Price Futures集團高級石油分析師弗林說：「油國將提高執行協議的效率。依我看，若不是因為市場擔憂冠肺炎疫情，油價可能漲更多。」經常未落實產量協議的OPEC成員國伊拉克表示，本月會完全落實減產量，並同意彌補5月未達成的減產量。隨著各國經濟逐步鬆綁，原油需求也不斷提升。美國汽油期貨周四也出現逆價差，代表隨著夏季開車出遊旺季即將到來，供給已經開始吃緊。