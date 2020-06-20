全球空運費率 逐步下滑

隨著新冠肺炎疫情驅動的個人防護裝備載運需求降溫，全球航空貨運費率也從高點下滑，雖仍比平常水準高50%，但對倚靠貨運營收緩和客運量劇減衝擊的航空公司而言，仍令人憂心。

根據埃森哲（Accenture）的資料，在5月31日止的一周，全球航空貨運運能較去年同期下滑27%。同時，物流諮詢與研究公司Cargo Facts Consulting分析師霍斯特指出，中國飛美、歐航空貨運費率已分別從4、5月每公斤逾7美元和6美元的價格降下來，不過仍比平時每公斤近3美元的運費高四、五成。

美國SEKO物流公司主管布魯克說：「我不會說費率跌回地面，但的確在下滑。」

航空顧問公司IBA總裁賽摩爾說：「看得出為什麼有些費率回跌。」他指出，之前在口罩、手套等防護裝備貨運需求激增造成貨機運能吃緊時，有些業者搶先以客機底部貨艙載貨，但在同業紛紛跟進後喪失市場先機優勢，客機機腹運能如今變得供過於求。

貨運費率下滑對航空公司或許是一大打擊，因為即使客運航線恢復營運，客艙仍只坐半滿，仍需靠改載貨物來抵銷客運營收疲弱的損失。

國際航空運輸協會（IATA）估計，今年貨運將貢獻航空業26%的營收，比重較去年的12%增加一倍多，反映客運營收銳減，估計這將導致航空業虧損超過840億美元。

埃森哲航空業務主管普洛格曼說，疫情前，美中貿易戰和全球成長減緩已導致航空貨運需求低迷，現在經濟又陷入衰退，未來復甦會很緩慢。

大型貨運業者香港國泰航空上周表示，醫療器材需求已在5月下半月減弱，國泰上月出動近900架次客機運貨，但可能隨需求下滑調整。台灣的華航表示，基於全球經濟復甦趨勢不明，貨運展望令人憂慮。