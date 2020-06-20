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示好川普 陸擬加速買美農產

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國總統川普18日警告，美國與中國這兩個經濟體「全面脫鉤」，仍是一項可能的政策。不過消息人士透露，美中雙方代表上周在夏威夷會晤後，中國大陸計劃加快對美國農產品的採購，以信守中美第一階段貿易協議。

彭博資訊引述知情人士報導，受新冠肺炎疫情延誤，導致採購進度落後，因此中國如今打算加速採購從大豆到玉米和乙醇等各種美國產品。

另一位知情人士表示，中國官方已經通知相關國營農產品採購單位，盡一切努力履行第一階段協議。

美中雙方近來從新冠疫情到香港國安法等諸多問題，一直交鋒不斷，這一消息也讓投資人鬆了一口氣，也帶動美股19日早盤表現，道瓊漲逾300點。

美國國務卿龐培歐18日表示，他前一天與中共中央政治局委員楊潔篪會晤時，「他再次承諾中國將完成並信守美中第一階段貿易協議中的所有義務。」

美國貿易代表賴海哲17日在美國國會作證時也稱，「期待中方持續落實協議，協議沒有減弱跡象」。賴海哲還說中方受疫情影響，卻仍努力採買美國產品，希望達到預期目標。

但川普似乎不這麼想，他18日在推特上說，「這不是賴海哲的錯，可能是我說得不夠清楚－美國的確在各種不同情況下，都保留了與中國大陸完全脫鉤的選項。」

這已非川普近日來首次說要與中國大陸脫鉤。他5月中旬接受福斯新聞專訪時曾說，「我們有很多事情可以做，包括全面切斷與中國大陸的關係，若這樣麼做，可讓我們省下5,000億美元」。

他隔天在玫瑰花園記者會上又說，協議的墨跡未乾，瘟疫（指新冠肺炎）已到，「而貿易協議，某種程度上我已不像當初這麼喜歡」，暗示可透過施加關稅或撕毀協議方式，懲罰中國大陸刻意延緩通報新冠肺炎疫情，造成全球蔓延。

路透報導，賴海哲17日在國會被問及美中關係時表示，美中脫鉤是「一個複雜的問題」，「你問我大家可以隨便就說，我們來讓美國經濟和中國脫鉤吧？不，我想那是幾年前的政策選項；現在這個階段…我不認為這是個合理的政策選項。」

新冠肺炎 疫情

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